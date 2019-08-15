Едим фрукты правильно: каких принципов придерживаться

В Украине сезон фруктов. Казалось бы, что в их потреблении может быть вредного, ведь это – прекрасный источник витаминов и минералов.

Врач-терапевт Лада Ступакова отмечает: нельзя есть фрукты в неограниченных количествах.

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Фрукты — это сахар. А сахар в избытке приводит к нарушению углеводного обмена, избытку жира под кожей и между органами (триглицеридам).

Лишний вес, абдоминальный жир (тот, что обнимает талию, как спасательный круг) – это риск инсульта, инфаркта и рака – главных причин смертности в мире.

Основные принципы употребления фруктов

1. Фрукты нужно есть только с клетчаткой, цельные или перемолотые в смузи. Соки – это концентрат сахаров, которые с большой скоростью поступают вам в кровь.

2. Отдавайте предпочтение фруктам с низким гликемическим индексом (способностью вызывать пик глюкозы в крови), это до 40, и низким инсулиновым индексом (способностью стимулировать выброс инсулина), до 30.

3. Количество – 10 граммов фруктозы в день. Это примерно, одно яблоко, 3-4 сливы или абрикоса.

4. Не перекусывайте фруктами с большим инсулиновым индексом, это путь в инсулинорезистентность

Врач советует обзавестись глюкометром и проследить уровень глюкозы после употребления фруктов. Сразу станет наглядно видно, что происходит с вашим организмом.

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