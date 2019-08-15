Едим фрукты правильно: каких принципов придерживаться

16 Читати новину українською
Едим фрукты правильно: каких принципов придерживаться
Едим фрукты правильно: каких принципов придерживаться / unsplash.com

В Украине сезон фруктов. Казалось бы, что в их потреблении может быть вредного, ведь это – прекрасный источник витаминов и минералов.

Врач-терапевт Лада Ступакова отмечает: нельзя есть фрукты в неограниченных количествах.

Читайте также: Чем полезна и вредна для здоровья ежевика

Фрукты — это сахар. А сахар в избытке приводит к нарушению углеводного обмена, избытку жира под кожей и между органами (триглицеридам).

Лишний вес, абдоминальный жир (тот, что обнимает талию, как спасательный круг) – это риск инсульта, инфаркта и рака – главных причин смертности в мире.

Основные принципы употребления фруктов

1. Фрукты нужно есть только с клетчаткой, цельные или перемолотые в смузи. Соки – это концентрат сахаров, которые с большой скоростью поступают вам в кровь.

2. Отдавайте предпочтение фруктам с низким гликемическим индексом (способностью вызывать пик глюкозы в крови), это до 40, и низким инсулиновым индексом (способностью стимулировать выброс инсулина), до 30.

via GIPHY

3. Количество – 10 граммов фруктозы в день. Это примерно, одно яблоко, 3-4 сливы или абрикоса.

4. Не перекусывайте фруктами с большим инсулиновым индексом, это путь в инсулинорезистентность

Врач советует обзавестись глюкометром и проследить уровень глюкозы после употребления фруктов. Сразу станет наглядно видно, что происходит с вашим организмом.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Мы тоже умеем стрелять: какими скандальными заявлениями отмечался Грымчак
сегодня
1055
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 40316
Топ-7 фактов о группах крови, о которых вы могли не знать
10 августа 22:45 Топ-7 фактов о группах крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 34270
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10720
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 69529
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 15740
Новости
Больше новостей
Залиште відгук