Единственный препарат, который доказал свою эффективность против COVID-19 стоит слишком дорого

Препарат "Ремдесивир" пока единственны, кто показал свою эффективность против коронавируса. К сожалению, стоимость курса лечения этим антивирусным препаратом в сотни раз выше номинальной стоимости производства.

Лекарства "Ремдесивир" продемонстрировало высокую эффективность в лечении коронавирусной инфекции, и теперь можно ожидать, что власти разных стран и частные компании приступят к его массовым закупкам, пишет The Daily Mail.

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Ремдесивир цена

Но по-прежнему непонятно, в какую сумму его оценит производитель Gilead. Эта калифорнийская компания в 2013 году продавала новые лекарства по 1000 долларов за таблетку, хотя себестоимость производства "Ремдесивира" для лечебного курса в 10 дней составляет 9,32 доллара.

Эксперты считают, что Gilead не упустит шансов хорошенько заработать на пандемии, и если препарат действительно станут закупать в больших объемах, цена курса лечения поднимется до 4500 долларов. При этом защитники прав пациентов утверждают, что даже 10 долларов – слишком дорого за таблетку при нынешних масштабах пандемии.



"Ремдесивир" продавали по 1000 долларов за таблетку / unsplash.com

Итак, разрешить лечение "Ремдесивиром" смогут далеко не все граждане, а те, кого пролечат, будут потом годами оплачивать медицинские расходы. И это в стране, где коронавирус уже убил 74 тысячи человек. Что касается других стран, то все будет зависеть от переговоров с Gilead. Пока гендиректор фармгиганта Дэниэл О'Дей (Daniel O'Day) упорно избегает ответов на вопросы о том, сколько же будут стоить его таблетки.

Известно, что нынешний запас лекарств компания готова отдать бесплатно – этого хватит примерно на 140 тысяч пациентов. Gilead умеет вести переговоры по поводу цены. В 2013 году их препарат от гепатита C Sovaldi продавался по 1000 долларов за таблетку, что вызвало волну народного гнева.

Что надо знать про "Ремдесивир"

Противовирусный препарат "Ремдесивир" разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.



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