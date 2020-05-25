24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В Египте обвинили Минздрав в халатности и неспособности защитить медиков при пандемии COVID-19

- Читати новину українською
В Египте обвинили Минздрав в халатности и неспособности защитить медиков во время пандемии COVID-19
В Египте обвинили Минздрав в халатности и неспособности защитить медиков во время пандемии COVID-19 / Getty Images

Главный профсоюз египетских медиков в понедельник заявил, если правительство не обеспечит врачей достаточными средствами защиты от COVID-19, системе здравоохранения Египта грозит катастрофа.

Об этом пишет издание Daily Sabah. Профсоюз предупреждает, что система здравоохранения может полностью разрушиться и это приведет к катастрофе, которая повлияет на всю страну.

Читайте также ВОЗ приостановила испытания экспериментальных лекарств от COVID-19, которые Минздрав разрешил в Украине

Это в том случае, если не будут устранены халатное отношение министерства здравоохранения и бездействие в отношении медицинского персонала,
– говорится в заявлении профсоюза.

Как пишет издание, из-за коронавируса уже умерло 19 врачей в Египте, а заразились более 350. Ответственность за летальные случаи и инфицирование медиков объединение возложило на Минздрав.

В профсоюзе считают, что необходимо всех врачей обеспечить средствами индивидуальной защиты, подготовить персонал для работы со случаями коронавируса, а также брать анализы на это заболевание у всех, кто имеет симптомы, или является контактным лицом.

В источнике указано, что в последние годы многие медики уехали из Египта работать за границу, а в местных больницах пока не хватает медицинских принадлежностей и средств защиты.

Добавим, по состоянию на 25 мая в Египте есть около 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 783 пациентов умерли, а 5 тысяч человек выздоровели.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Египет Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
сегодня , 18:58 Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Олександр Бевза
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза