В Египте обвинили Минздрав в халатности и неспособности защитить медиков при пандемии COVID-19

Главный профсоюз египетских медиков в понедельник заявил, если правительство не обеспечит врачей достаточными средствами защиты от COVID-19, системе здравоохранения Египта грозит катастрофа.

Об этом пишет издание Daily Sabah. Профсоюз предупреждает, что система здравоохранения может полностью разрушиться и это приведет к катастрофе, которая повлияет на всю страну.

Читайте также ВОЗ приостановила испытания экспериментальных лекарств от COVID-19, которые Минздрав разрешил в Украине

Это в том случае, если не будут устранены халатное отношение министерства здравоохранения и бездействие в отношении медицинского персонала,

– говорится в заявлении профсоюза.

Как пишет издание, из-за коронавируса уже умерло 19 врачей в Египте, а заразились более 350. Ответственность за летальные случаи и инфицирование медиков объединение возложило на Минздрав.

В профсоюзе считают, что необходимо всех врачей обеспечить средствами индивидуальной защиты, подготовить персонал для работы со случаями коронавируса, а также брать анализы на это заболевание у всех, кто имеет симптомы, или является контактным лицом.

В источнике указано, что в последние годы многие медики уехали из Египта работать за границу, а в местных больницах пока не хватает медицинских принадлежностей и средств защиты.

Добавим, по состоянию на 25 мая в Египте есть около 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 783 пациентов умерли, а 5 тысяч человек выздоровели.