Как лечить экзему на лице у взрослых и детей
Экзема – заболевание кожи, которое проявляется особыми высыпаниями с характерной локализацией и кожным зудом. Оно может возникнуть и у взрослых, и у детей.
Основную роль в развитии экземы играет аллергия кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Лечение экземы на лице у ребенка
- проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением;
- умывайте лицо прохладной водой, не горячей;
- после каждого умывания наносите эмолент (эффективность выше, если средство наносится на еще влажную кожу);
- если нет возможности умыть ребенка, промокните лицо влажным полотенцем (не салфетками).
Основным симптомом экземы является сыпь. Ощущение жжения и зуда возникает независимо от вида заболевания. Если экзема сухая, пузырьки с жидкостью появляться не должны. Для сухой экземы также характерна очень сухая кожа.
Если видно маленькие пузырьки, то это мокнущая экзема. Если ее не лечить, через время часть пузырьков превращаются в узелки с гноем. Чешуя и гнойные язвы – также признаки экземы.
При обострении:
- стараться меньше тереть / мочить, кожа воспалена и будет раздражаться;
- обратите внимание на средства группы sos (Cicaplast бальзам от La Roche Posay; Cicacream от Topicrem; Pharmaceris A крем Corneo-sensilium и др). Наносятся 2-3 раза в день на место воспаления;
- если есть желтые корочки, то на помощь придут наружные средства с антибиотиками;
- не бойтесь гормональных препаратов, если их назначает врач. Порой без них не обойтись, когда воспаление сильное, главное – использовать их только по назначению;
- при частых обострениях врач может порекомендовать ингибиторы кальциневрина (Элидел и др.), как альтернативу гормонам; их можно использовать длительное время.
Лечение экземы на лице у взрослых
- мягкое умывание (если сложно подобрать, то используйте ваш эмолент, как средство для очистки);
- можно на лицо наносить эмолент вместо крема, но помните, что в их составе не будет, например, антивозрастных компонентов (пептиды и тому подобное), поэтому стоит включить в уход сыворотки с этими ингредиентами;
- при выборе крема отдавайте предпочтение средствам с гиалуроновой кислотой;
- тоники / лосьоны – без спирта;
- при обострении – гормоны / ингибиторы кальциневрина, но после осмотра врача;
- всегда тестируйте средства перед нанесением на признаки аллергии;
- средства с кислотами (пилинги, кремы) – только в период ремиссии.
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