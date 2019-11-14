Как лечить экзему на лице у взрослых и детей

Экзема – симптомы

Основным симптомом экземы является сыпь. Ощущение жжения и зуда возникает независимо от вида заболевания. Если экзема сухая, пузырьки с жидкостью появляться не должны. Для сухой экземы также характерна очень сухая кожа.

Если видно маленькие пузырьки, то это мокнущая экзема. Если ее не лечить, через время часть пузырьков превращаются в узелки с гноем. Чешуя и гнойные язвы – также признаки экземы.