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Емцу ищут замену – главой Минздрава может стать Максим Степанов

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Степанов может стать новым главой Минздрава / apostrophe.ua

В офисе Президента Украины начали искать замену нынешнему главе Минздрава Илью Емцу. Известно, что 27 марта собеседование проходил бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал журналист Украинской Правды Роман Кравец.

К теме Министр здравоохранения Емец уходит в отставку, – Гончаренко

С 23 марта начали ходить слухи, что Илья Емец может уйти в отставку. В первую очередь, об этом сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и еще несколько депутатов.

По словам Гончарука, Емец якобы не смог наладить сотрудничество с властью. Зато пресс-секретарь нынешнего главы Минздрава Артем Дегтяренко это отрицает.

Что известно о Максиме Степанове

В январе 2017 Максима Степанова назначили на должность председателя Одесской ОГА. До этого он 5 лет занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

10 апреля 2019 года Петр Порошенко подписал соответствующий документ и отстранил Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Официально причину увольнения Степанова так и не назвали, зато разные политические силы предлагали свои версии такого решения.

Алексей Гончаренко считал, что Степанов просто не справился со своими обязанностями. Зато местные активисты заявляли, что тогдашний председатель Одесской ОГА тайно сотрудничал с командой Владимира Зеленского.

Однако доподлинно известно, что Максим Степанов уже много лет дружит с другим бывшим председателем Одесской ОГА Игорем Палицей, который является бизнес-партнером Игоря Коломойского. Некоторые считают, что якобы именно Палица перевоплотил Степанова из шоумена на политика.

Степанов и телемедицина

У Степанова нет медицинского опыта и образования. Впрочем, именно в его времена в 2017 году Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины, став одним из драйверов медреформы по всей стране.

В марте этого же года Степанова наградили премией "Человек года" в номинации "Региональный лидер года – 2018". Его отметили за развитие медицинских и образовательных проектов и ремонт дорог в области.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости политики Новости Здоровье Максим Степанов Илья Емец Офіс Президента Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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