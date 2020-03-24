Емец не собирается уходить в отставку, – пресс-секретарь главы Минздрава

Министр здравоохранения Украины Илья Емец не собирается в отставку. Он хочет завершить медреформу и помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1". По его словам, глава Минздрава работает в круглосуточном режиме.

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Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел к власти, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса,

– отметил Дегтяренко.

Что известно о слухах об отставке Ильи Емца

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что при соответствующем голосовании депутаты должны не бояться, а проявить силу воли.

Министр выразил убеждение, что если бы такой режим ввели еще раньше, то удалось предотвратить распространение эпидемии по территории Украины.

По информации СМИ и некоторых депутатов, Илья Емец угрожал подать в отставку в случае, если власть не примет решение о введении чрезвычайного положения.

Обратите внимание! По состоянию на утро 24 марта подтвердили 84 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине уже 3 смертельных случая от коронавируса. Один пациент выздоровел.

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