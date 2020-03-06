Емец о медреформе: если пациент или врач будет против – ее не будет

Новый глава Минздрава Илья Емец считает, что медицинскую реформу уже не остановить. Но он хочет внести корректив в ее направлении.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, его задачей будет сделать все, чтобы она устраивала и пациента, и врачей.

Министр здравоохранения Илья Емец “Я абсолютно уверен, что должен сделать так, чтобы два столба – это пациенты и врачи, были не против реформы. Если хоть один из них будет против – никакой реформы не будет”.

Поэтому, по его словам, его задача сделать эволюцию в реформе, чтобы пациент и медик были довольны. Он считает важнейшей частью реформы – специализированную медицину, и в ней есть много аспектов, которые нужно решить.

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