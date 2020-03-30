Емец обвинил в своей отставке Ульяну Супрун

Бывший глава Минздрава Илья Емец считает, что причиной его отставки стала бывшая руководительница министерства Ульяна Супрун.

Об этом Емец заявил э эфире телеканала hromadske сразу после того, как ВР Украины проголосовала за его отставку.

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Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам – это исполняющая обязанности Супрун, которая за 3, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи,

– заявил Емец.

"Как специалист" он считает, что из-за реформы Супрун оказание помощи стационарного уровня станет невозможным.

Емец также рассказал, что общался о своей отставке с Зеленским, но подробности этого диалога придержал при себе.

К слову, Ульяна Супрун обвиняла Емца в том, что он во время пандемии блокировал медзакупки в собственных интересах. По ее словам, руководитель Медицинских закупок Украины отказывался брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца.

Напомним, что 30 марта Илью Емца отправили в отставку, сняв его с должности министра здравоохранения.

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