ЕС определил три критерия для ослабления карантинных ограничений

Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

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Она сообщила, что данные рекомендации содержатся в "дорожной карте" по снятию ограничений для стран-членов ЕС

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и возможности надзора и мониторинга", – сказала президент Еврокомиссии.

Our recommendations focus on three main pre-conditions:



1. Significant decrease in the spread of the #coronavirus

2. Sufficient health system capacity

3. Adequate surveillance and monitoring capacity — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2020

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантинные ограничения уже можно снимать". Она добавила, что в ЕС рекомендуют постепенное снятие ограничений с последующим мониторингом каждого действия.

Три основных критерия для снятия карантинных ограничений:

Существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени – это уменьшение количества новых заражений.

Способность системы здравоохранения страны означает то, сможет ли система справиться с нагрузкой, если, скажем, после снятия ограничений количество больных начнет увеличиваться.

Способность к мониторингу – возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания заражения коронавирусом и тому подобное.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", – добавили в источнике.



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