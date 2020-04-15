ЕС определил три критерия для ослабления карантинных ограничений
Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.
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Она сообщила, что данные рекомендации содержатся в "дорожной карте" по снятию ограничений для стран-членов ЕС
"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и возможности надзора и мониторинга", – сказала президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантинные ограничения уже можно снимать". Она добавила, что в ЕС рекомендуют постепенное снятие ограничений с последующим мониторингом каждого действия.
Три основных критерия для снятия карантинных ограничений:
Существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени – это уменьшение количества новых заражений.
Способность системы здравоохранения страны означает то, сможет ли система справиться с нагрузкой, если, скажем, после снятия ограничений количество больных начнет увеличиваться.
Способность к мониторингу – возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания заражения коронавирусом и тому подобное.
"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", – добавили в источнике.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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