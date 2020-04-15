24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

ЕС определил три критерия для ослабления карантинных ограничений

- Читати новину українською
ЕС определил три критерия для ослабления карантинных ограничений / Unsplash

Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

Читайте также В Украине уже 3764 случая коронавируса COVID-19

Она сообщила, что данные рекомендации содержатся в "дорожной карте" по снятию ограничений для стран-членов ЕС

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и возможности надзора и мониторинга", – сказала президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантинные ограничения уже можно снимать". Она добавила, что в ЕС рекомендуют постепенное снятие ограничений с последующим мониторингом каждого действия.

Три основных критерия для снятия карантинных ограничений:

Существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени – это уменьшение количества новых заражений.

Способность системы здравоохранения страны означает то, сможет ли система справиться с нагрузкой, если, скажем, после снятия ограничений количество больных начнет увеличиваться.

Способность к мониторингу – возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания заражения коронавирусом и тому подобное.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", – добавили в источнике.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
14 апреля 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
14 апреля 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька
13 апреля 15:11 Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 16:39 Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей