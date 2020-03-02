ЕС повысил уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого

Уровень угрозы в ЕС от заражения коронавирусом повышен с "умеренного" до "высокого". Еврокомиссия создает группу оперативного реагирования "Корона".

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет CNBC. Оценку риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня.

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Урсула фон дер Ляен также рассказала о создании в ЕС группы реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

"Ситуация очень сложная, и она нуждается в четкой координации между странами-членами и на уровне Европейского Союза. Именно с этой целью мы учреждаем сегодня группу реагирования на коронавирус, которая охватывает все возможные варианты действий", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

В состав оперативной группы войдут пять представителей Еврокомиссии: еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич; еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Стелла Кириакидис; еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон; еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан; еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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