ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней
Европейский Союз введет запрет на 30 дней на все поездки без уважительной причины на свою территорию.
Об этом в видеообращении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте также Сколько украинцев больны коронавирусом за рубежом: данные МИД
По словам президенты Европейской комиссии, сдержать распространение вируса удастся намного действеннее, если ограничить путешествия. Под эти ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.
Ляйен сказала, что задачей ЕС является защита людей от распространения вируса и обеспечение беспрепятственной торговли товарами в рамках объединения.
Предварительно ограничения будут введены на 30 дней, однако позднее этот срок может быть продлен.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.