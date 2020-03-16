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ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней

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Европейский Союз введет запрет на 30 дней на все поездки без уважительной причины на свою территорию.

Об этом в видеообращении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам президенты Европейской комиссии, сдержать распространение вируса удастся намного действеннее, если ограничить путешествия. Под эти ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.

Ляйен сказала, что задачей ЕС является защита людей от распространения вируса и обеспечение беспрепятственной торговли товарами в рамках объединения.

Предварительно ограничения будут введены на 30 дней, однако позднее этот срок может быть продлен.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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