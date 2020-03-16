ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней

Европейский Союз введет запрет на 30 дней на все поездки без уважительной причины на свою территорию.

Об этом в видеообращении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По словам президенты Европейской комиссии, сдержать распространение вируса удастся намного действеннее, если ограничить путешествия. Под эти ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.

Ляйен сказала, что задачей ЕС является защита людей от распространения вируса и обеспечение беспрепятственной торговли товарами в рамках объединения.

Предварительно ограничения будут введены на 30 дней, однако позднее этот срок может быть продлен.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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