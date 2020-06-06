В последние дни в Украине резко увеличилось количество больных COVID-19. Именно поэтому ряд областей был вынужден вернуть жесткие карантинные ограничения. Речь идет о Волынской и Донецкой областях.

Из-за роста количества больных COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. Об этом сообщили на сайте Минздрава.

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Что запретили в Волынской и Донецкой областях

работу детских садов и гостиниц;

проведение спортивных и религиозных мероприятий;

междугороднее автобусное сообщение (в Донецкой области).

Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении,

– отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Внимание! По состоянию на 6 июня в Волынской области зафиксировали 1 037 случаев COVID-19, из них 297 человек выздоровели, еще 32 больных умерли. В Донецкой области больных не так много – 203 человека. Однако там провели малое количество тестирований.

Какие области не готовы ослаблять карантин

В Министерстве здравоохранения в целом выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

заболеваемость (инцидентность);

заполненность коек в больницах;

количество тестирований.

По состоянию на 6 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы: