Еще две области в Украине отменили ослабление карантина из-за COVID-19
В последние дни в Украине резко увеличилось количество больных COVID-19. Именно поэтому ряд областей был вынужден вернуть жесткие карантинные ограничения. Речь идет о Волынской и Донецкой областях.
Из-за роста количества больных COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. Об этом сообщили на сайте Минздрава.
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Что запретили в Волынской и Донецкой областях
- работу детских садов и гостиниц;
- проведение спортивных и религиозных мероприятий;
- междугороднее автобусное сообщение (в Донецкой области).
Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении,
– отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Внимание! По состоянию на 6 июня в Волынской области зафиксировали 1 037 случаев COVID-19, из них 297 человек выздоровели, еще 32 больных умерли. В Донецкой области больных не так много – 203 человека. Однако там провели малое количество тестирований.
Какие области не готовы ослаблять карантин
В Министерстве здравоохранения в целом выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:
- заболеваемость (инцидентность);
- заполненность коек в больницах;
- количество тестирований.
По состоянию на 6 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:
- Киев (заметим, что в области карантин могут ослабить);
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Черновицкая область.