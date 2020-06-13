Новое исследование показывает, что счастье может защитить от серьезных инфекций кишечника. Эксперименты показали , что чем больше в организме серотонина, тем выше вероятность избежать смертельно опасных инфекций.

Исследователи из Юго-Западного Медицинского центра ЮТ доказали, что серотонин – гормон, отвечающий за чувство счастья – может быть эффективным способом противодействия вредным кишечным патогенам, которые часто являются причиной смертельных инфекций, пишет Study Finds.

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Серотонин почти всегда исследовали как мозговое химическое вещество, но около 90% серотонина на самом деле производится в желудочно-кишечном тракте. Также в желудке живут триллионы бактерий, и хотя подавляющее большинство этих бактерий являются хорошими и полезными, некоторые патогенные бактерии также проникают в желудочно-кишечный тракт.

Как проводили эксперименты

На первом этапе исследования ученые работали с кишечной палочкой, которую вырастили в чашке Петри и затем обработали серотонином. Лечение снижало экспрессию группы генов, которые были необходимы для инфицирования клеток.

Важно! Дополнительные опыты на клетках человека также показали, что после воздействия серотонина патогенные бактерии больше не могли инфицировать здоровые клетки.

Затем команда исследовала, как серотонин работает в организме мышей. В одной группе грызунов серотонин продукувався в желудочно-кишечном тракте чрезмерно, а в организмах другой группы грызунов на низком уровне.

Так, в первой группе мыши были полностью защищены от инфекции, или болезнь протекала у них в очень легкой форме. Во второй, наоборот, недостаток серотонина часто был причиной гибели животных на фоне тяжелой инфекции.

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Серотонин может иметь значительно больше функций

Дальнейшие эксперименты также идентифицировали рецептор серотонина на поверхности патогенных бактерий. Рецептор под названием CpxA встречается у многих видов кишечных бактерий, поэтому действие серотонина может иметь широкий спектр,

– предположили авторы.

Далее ученые планируют выяснить все последствия манипуляции уровнем серотонина на бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта. Следовательно, в ходе исследований ученые также изучат эффект некоторых лекарственных средств, в частности антидепрессантов, которые повышают уровень серотонина в организме.