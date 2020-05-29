Исследование показало, что 90% взрослых с тяжелой формой коронавируса, получавших лечение препаратом от детской аутоиммунной болезни, начали восстанавливаться в течение двух недель.

Препарат Руксолитиниб оказался в этом плане гораздо более эффективным, чем плацебо, пишет Daily Mail.

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Для чего используют Руксолитиниб

Лекарственное средство Руксолитиниб используется для лечения лимфомы гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз – тяжелый системный воспалительный синдром у детей, который может быть фатальным.

Лекарство предназначено для снижения активности иммунной системы. Его также применяют для лечения миелофиброза или опухоли костного мозга. Руксолитиниб подавляет воспаление, помогая контролировать реакцию иммунной системы. В некоторых случаях он даже убивает определенные разновидности раковых клеток.



Руксолитиниб эффективен против коронавируса / Фото unsplash.com

Как Руксолитиниб помогает при коронавирусе

Ученые надеются, что лекарства помогут обуздать цитокининовый шторм – самое опасное осложнение коронавируса, при котором в организм пациента выбрасывается избыточное количество иммунных клеток цитокинов. Они атакуют собственные клетки и ткани, вызывая нарушения респираторной системы, приводящие к острому респираторному дистресс-синдрому.

По статистике, жертвы этого синдрома чаще всего нуждаются в искусственной вентиляции легких. А если болезнь доходит до этой стадии, то вероятность сохранить жизнь уменьшается до 20-30%. К сожалению, выживаемость пациентов на ИВЛ в большинстве стран мира крайне низкая.