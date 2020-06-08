Из-за увеличения количества больных COVID-19 уже два села закрыли на карантин. С 9 июня в селах Криничное и Дмитровка установят карантинные контрольно-пропускные пункты.

Оба села расположены в Болградском районе Одесской области. Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

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Решение об установлении карантинных контрольно-пропускных пунктов приняли 5 июня.

Главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручили определить места дислокации двух карантинных постов, ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.д.,

– говорится в сообщении.

Особые правила въезда и выезда из сел

На период введения особого режима через эти населенные пункты не могут осуществляться регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки. Это касается автомобильного транспорта в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении. Запретили проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений. Планируют ввести ведение учета лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное. Осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты обязательно.

По состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные ограничения ослабят.

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