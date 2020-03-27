Еще два случая коронавируса зафиксировали в Ирпене
В Ирпенском регионе подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Один из них в самом Ирпене, а другой – в пригороде Ворзеле.
О новых случаях коронавируса на Киевщине сообщил в своем фейсбуке первый заместитель городского главы Ирпеня Александр Меркушин.
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Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину,
– рассказал Меркушин.
Местный антикризисный штаб устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.
Что известно о коронавирусе на Киевщине?Ранее в Киевской области уже было 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Один из них в Ирпене – там с коронавирусом госпитализировали беременную женщину.
Кроме того, еще 55 подтвержденных случаев в Киеве.
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