Еще два случая коронавируса зафиксировали в Ирпене

В Ирпенском регионе подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Один из них в самом Ирпене, а другой – в пригороде Ворзеле.

О новых случаях коронавируса на Киевщине сообщил в своем фейсбуке первый заместитель городского главы Ирпеня Александр Меркушин.

К слову В Броварах уже 3 случая коронавируса

Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину,

– рассказал Меркушин.

Местный антикризисный штаб устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

Что известно о коронавирусе на Киевщине?Ранее в Киевской области уже было 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Один из них в Ирпене – там с коронавирусом госпитализировали беременную женщину.



Кроме того, еще 55 подтвержденных случаев в Киеве.