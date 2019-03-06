Еще один пациент вылечился от ВИЧ

Недавно стало известно о том, что в Великобритании живет человек, которому удалось излечиться от ВИЧ после пересадки донорского костного мозга. Он стал вторым человеком в истории с такой ремиссией. И вот стало известно о третьем пациенте, который прошел через такую же терапию.

Группа исследователей из Утрехтского университета сообщила о новом случае возможной победы над ВИЧ с помощью пересадки костного мозга. Как пишет издание New Scientist, этому пациенту был пересажен костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая делает человека устойчивым к инфицированию ВИЧ.

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Второй, "лондонский пациент", о котором сообщил Nature, демонстрирует устойчивую ремиссию уже в течение 18 месяцев. В течение 16 из них человек не принимает антиретровирусные препараты.



Третий человек вылечился от ВИЧ

О третьем человеке, который вылечился от ВИЧ, пишут как о "Дюссельдорфском пациенте". Ему также была выполнена пересадка костного мозга от донора со специфической мутацией. Три месяца назад он перестал принимать антиретровирусные препараты, и пока признаков возвращения болезни не обнаружено. Также, ссылаясь на слова исследователей Утрехтского университета, источник сообщил о том, что под наблюдением специалистов живут еще несколько пациентов с ВИЧ, которым пересадили костный мозг.

Представители науки допускают, что данный метод может стать официально признанной терапией ВИЧ-инфекции.

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