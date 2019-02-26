Еще один шаг к легализации: в Украине пройдет Международная медицинская каннабис-конференция

47 Читати новину українською
Легализуют ли в Украине медицинский каннабис
Легализуют ли в Украине медицинский каннабис / Коллаж 24 канала

В Киеве пройдет вторая Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019. Событие состоится 31 мая при поддержке Министерства здравоохранения. Такие конференции направлены на опровержение стереотипов относительно каннабиса в медицине и информируют об эффективности такой терапии.

Вход для медицинских пациентов и врачей свободный, главный аспект форума – ознакомить с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использовании при лечении от тяжелых недугов.

Читайте также: Медицинский каннабис: как и что лечит конопля в мире

Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий, которые могли бы принести облегчение украинским пациентам,
– заявил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Отношение к медицинскому каннабису в мире меняется. Из-за значительного количества доказательств эффективного использования каннабиса для лечения заболеваний ВОЗ рекомендует ООН пересмотреть классификацию растения ввиду его терапевтического применения. Европарламент, в свою очередь, призывает страны ЕС к единому видению в отношении лекарственных средств на основе каннабиса.

Легализовать каннабис важно

Ведь, 31 января, на сайте Верховной Рады Украины была зарегистрирована петиция "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан".

В петиции идет речь о необходимости создать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при:

  • лечении хронической боли
  • эпилепсии
  • анорексии
  • посттравматическом синдроме
  • заболеваниях иммунной системы
  • артрите и ревматизме
  • астме
  • болезни Альцгеймера
  • болезни Паркинсона
  • хорее Гетингтона
  • потере веса во время СПИДа
  • диабетической нейропатии

На сегодня обращение в парламент поддержали уже более 20 тысяч украинцев. Стоит отметить, что первая Международная медицинская каннабис конференция (IMCC) проходила 20 апреля 2018 года в Харькове. Мероприятие собрало около 500 медицинских пациентов, врачей, фармацевтов, ученых и гражданских активистов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В Администрации Президента прокомментировали инициативу импичмента
сегодня
3697
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина Наркотики Лечение Министерство здравоохранения Украины
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
сегодня 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
38
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
25 февраля 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 347
"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
25 февраля 08:42 "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
747
Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
24 февраля 09:23 Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
Ольга Задорожна 253
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 7705
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук