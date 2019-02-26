Еще один шаг к легализации: в Украине пройдет Международная медицинская каннабис-конференция

В Киеве пройдет вторая Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019. Событие состоится 31 мая при поддержке Министерства здравоохранения. Такие конференции направлены на опровержение стереотипов относительно каннабиса в медицине и информируют об эффективности такой терапии.

Вход для медицинских пациентов и врачей свободный, главный аспект форума – ознакомить с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использовании при лечении от тяжелых недугов.

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Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий, которые могли бы принести облегчение украинским пациентам,

– заявил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Отношение к медицинскому каннабису в мире меняется. Из-за значительного количества доказательств эффективного использования каннабиса для лечения заболеваний ВОЗ рекомендует ООН пересмотреть классификацию растения ввиду его терапевтического применения. Европарламент, в свою очередь, призывает страны ЕС к единому видению в отношении лекарственных средств на основе каннабиса.

Легализовать каннабис важно

Ведь, 31 января, на сайте Верховной Рады Украины была зарегистрирована петиция "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан".

В петиции идет речь о необходимости создать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при:

лечении хронической боли

эпилепсии

анорексии

посттравматическом синдроме

заболеваниях иммунной системы

артрите и ревматизме

астме

болезни Альцгеймера

болезни Паркинсона

хорее Гетингтона

потере веса во время СПИДа

диабетической нейропатии

На сегодня обращение в парламент поддержали уже более 20 тысяч украинцев. Стоит отметить, что первая Международная медицинская каннабис конференция (IMCC) проходила 20 апреля 2018 года в Харькове. Мероприятие собрало около 500 медицинских пациентов, врачей, фармацевтов, ученых и гражданских активистов.

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