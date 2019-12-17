Еще один топ-менеджер Минздрава подал в отставку

Владимир Курпита заявил о том, что министр Минздрава Зоряна Скалецкая приняла его заявление на увольнение. Эта неделя станет его последней на посту Генерального директора Центра общественного здоровья Украины.

Основной причиной своей отставки Владимир Курпита назвал отсутствие диалога относительно дальнейшего места Центра и его роли, как координирующей структуры, рассказал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, за последние два года команда Общественного здоровья фокусировалась на повышении ответственности граждан и местной власти за здоровье. Ведь общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Однако, как отметил Курпита, Минздрав озвучил желание создать сеть учреждений по контролю и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья.

Владимир Курпита “Мне кажется, что эта двойная трактовка – ложная. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы... Хочу поблагодарить каждого кто был рядом. Особая благодарность Ульяне Супрун за поддержку и веру, Виктору Ляшко – за драйв и стимулы и Александру Вовченко – за терпение. Каждому сотруднику Центра за то, что вдохновляли и верили, каждому лидеру в регионах, что не побоялись пойти за мной. Каждому критику за мобилизацию и развитие. Критикуйте дальше – это помогает.”

Курпита добавил, что Центр должен быть партнером, а не придатком Министерства.

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Массовые увольнения в Минздраве

Недавно заместитель министра МЗ Младена Качурец заявила, что уходит по собственному желанию, потому что ее ценности не совпадают с верхушкой команды Минздрава. До этого Министертсво уже покинули глава НСЗУ Олег Петренко и почти весь директорат Минздрава во главе с Ириной Литовченко.

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