Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, зафиксирован второй случай заражения украинца. Сегодня, 10 февраля, на судне зарегистрировано еще 66 инфицированных людей.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на NHK.

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"Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля: 45 – японцы, 11 – американцы, 4 – австралийцы, 3 – филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", – говорится в источнике.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за коронавируса, в частности украинца. Зараженным гражданином Украины является 20-летний член экипажа судна. Впоследствии СМИ сообщили о новом случае коронавируса еще у одного украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.



Еще в 60 пассажиров лайнера Dimond Princess обнаружили коронавирус / Фото: Reuters

Последние данные о распространении китайского вируса: По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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