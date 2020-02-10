24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере

309 Читати новину українською
Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере / Getty Images

На круизном лайнере Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, зафиксирован второй случай заражения украинца. Сегодня, 10 февраля, на судне зарегистрировано еще 66 инфицированных людей.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на NHK.

Читайте также: Украинец заразился коронавирусом: первый подтвержденный случай

"Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля: 45 – японцы, 11 – американцы, 4 – австралийцы, 3 – филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", – говорится в источнике.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за коронавируса, в частности украинца. Зараженным гражданином Украины является 20-летний член экипажа судна. Впоследствии СМИ сообщили о новом случае коронавируса еще у одного украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.


Еще в 60 пассажиров лайнера Dimond Princess обнаружили коронавирус / Фото: Reuters

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье

Победители премии Оскар-2020: список
сегодня
28861
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус 2020 Новости Украины Япония
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 8966
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 484
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2168
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7615
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2200
Новости
Больше новостей
Залиште відгук