Еще одна компания заявила о тестировании вакцины против COVID-19 в ближайшее время
Компания Johnson & Johnson намерена до сентября 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
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Компанія планує почати клінічні дослідження на людині вакцини-кандидата найпізніше – до вересня 2020 року,
– йдеться в заяві Johnson & Johnson.
В середині лютого компанія оголосила, що запустила розробку експериментальної вакцини проти COVID-19. Робота почалася в січні 2020 року. Також компанія почала додаткову оцінку існуючих противірусних препаратів.
Johnson & Johnson велика американська компанія, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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