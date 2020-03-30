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Еще одна компания заявила о тестировании вакцины против COVID-19 в ближайшее время

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Johnson & Johnson розробляє вакцину проти COVID-19 / timesofisrael.com

Компания Johnson & Johnson намерена до сентября 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна". 

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Компанія планує почати клінічні дослідження на людині вакцини-кандидата найпізніше – до вересня 2020 року,
– йдеться в заяві Johnson & Johnson.

В середині лютого компанія оголосила, що запустила розробку експериментальної вакцини проти COVID-19. Робота почалася в січні 2020 року. Також компанія почала додаткову оцінку існуючих противірусних препаратів.

Johnson & Johnson велика американська компанія, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Профилактика заболеваний Лекарства Лечение
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