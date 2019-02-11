Еще в одном городе детям без прививок запретят посещать учебные заведения

151 Читати новину українською
Вакцинация
Вакцинация / docdoc.ru

В Мукачево детям, которые не прошли плановую вакцинацию запретят посещать учебные заведения.

Предлагается запретить посещать школы, детсады, учреждения внешкольного образования, художественные школы детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок.

Читайте также: Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом

Такое решение планируют воплотить в Мукачево с 18 февраля. Сейчас управление образования, молодежи и спорта и отдел здравоохранения горисполкома разрабатывать соответствующие решения.

Родителям невакцинированных детей рекомендуют обратиться к своим семейным врачам, и провести вакцинацию.

В сентябре прошлого года министерство здравоохранения и министерство образования обнародовало решение, в котором говорится, что невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

В Луцке, по информации местного управления образования, к обучению не допустили 1098 школьников из-за отсутствия прививки от кори.

 

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
13 февраля
810
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Вакцина Лекарства Новости Закарпатья
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 181
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 303
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 709
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1646
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
765
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 990
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук