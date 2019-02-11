Еще в одном городе детям без прививок запретят посещать учебные заведения

В Мукачево детям, которые не прошли плановую вакцинацию запретят посещать учебные заведения.

Предлагается запретить посещать школы, детсады, учреждения внешкольного образования, художественные школы детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок.

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Такое решение планируют воплотить в Мукачево с 18 февраля. Сейчас управление образования, молодежи и спорта и отдел здравоохранения горисполкома разрабатывать соответствующие решения.

Родителям невакцинированных детей рекомендуют обратиться к своим семейным врачам, и провести вакцинацию.

В сентябре прошлого года министерство здравоохранения и министерство образования обнародовало решение, в котором говорится, что невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады.

В Луцке, по информации местного управления образования, к обучению не допустили 1098 школьников из-за отсутствия прививки от кори.

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