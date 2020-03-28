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Еще в одном городе на Киевщине обнаружили коронавирус: что известно о больном

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В городе Буча, что под Киевом, подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщили в пресс-службе бучанского городского головы.

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Что известно о больном

Мужчина 41 года, он работал в Киеве. Сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют согласно отработанным алгоритмам Минздрава,
– говорится в сообщении.

Жена и двое детей мужчины находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором.

По состоянию на 28 марта в Киевской области COVID-19 подтвердили у 42 людей.

Где на Киевщине обнаружили коронавирус:

  • Обуховский район – 18;
  • Киево-Святошинский район – 7;
  • Бориспольский район – 4;
  • Бровары – 3;
  • Ирпень (вместе с Ворзелем) – 3;
  • Белая Церковь – 2;
  • Васильковский район – 1;
  • Белоцерковский район – 1;
  • Броварский район – 1;
  • Ставищенский район – 1;
  • Макаровский район – 1.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Киева
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