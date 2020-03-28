Еще в одном городе на Киевщине обнаружили коронавирус: что известно о больном
В городе Буча, что под Киевом, подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщили в пресс-службе бучанского городского головы.
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Что известно о больном
Мужчина 41 года, он работал в Киеве. Сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют согласно отработанным алгоритмам Минздрава,
– говорится в сообщении.
Жена и двое детей мужчины находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором.
По состоянию на 28 марта в Киевской области COVID-19 подтвердили у 42 людей.
Где на Киевщине обнаружили коронавирус:
- Обуховский район – 18;
- Киево-Святошинский район – 7;
- Бориспольский район – 4;
- Бровары – 3;
- Ирпень (вместе с Ворзелем) – 3;
- Белая Церковь – 2;
- Васильковский район – 1;
- Белоцерковский район – 1;
- Броварский район – 1;
- Ставищенский район – 1;
- Макаровский район – 1.
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