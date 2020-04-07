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Как звучит коронавирус: запись

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Звуки коронавируса / Unsplash

Фотографий коронавируса сейчас много. Но ученым оказалось этого мало и они превратили шипы коронавируса в ноты. Вышла даже очень приятная мелодия.

Как сообщает Vice, озвучить SARS-CoV-2 удалось, превратив структуры шиповидного белка (той самой "короны") в звуки.

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Полученный результат опубликовал на Soundcloud один из авторов мелодии Маркус Бюлер.

Прослушать коронавирус:

Записать колебания белков удалось с помощью ультразвука. Используя эту технологию, ученые присвоили каждой аминокислоте белка свою ноту в музыкальной гамме.

Выбор инструментов биологи оставили за собой: в результате получился произведение, которое выполняется на кото (японский щипковый инструмент), колокольчиках и флейте. Несмотря на опасность вируса, получилось очень успокаивающе.

В чем ценность этого исследования?

По словам авторов, мелодия создана не просто так: с помощью такого анализа структуры белков SARS-CoV-2 можно выявить места, где связываются антитела или лекарства.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Музыка Новости Здоровье исследования
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