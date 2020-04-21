Если бы не карантин, то в Украине было бы 180 тысяч больных COVID-19, – Ляшко

Заместитель главы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко уверен, что карантин в Украине сработал. По его словам, если бы не своевременное введение карантина, то в стране было бы уже 180 тысяч больных коронавирусом.

В эфире программы "Завтрак" на 1+1 Виктор Ляшко отметил, что ранее пик заболеваемости прогнозировали на 14-17 апреля, но благодаря карантину он может растянуться во времени.

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Виктор Ляшко "Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мероприятий. Если бы мы не вводили карантинных мероприятий, у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью... Как бы кто не критиковал, как бы кто не считал, что что-то делается не так, мы сегодня имеем результат карантинных мероприятий".

Главный санврач отметил, что сейчас в Украине можно наблюдать некоторые снижение заболеваемости коронавирусом, но оно "не должно вводить в заблуждение". По его словам, это снижение временное.

Виктор Ляшко "Это временное снижение. Мы выходим на какое-то плато, и наша главная задача, чтобы это плато не последовало стремительно вверх, поэтому всех призываем придерживаться карантинных мероприятий. Это все поможет нам держать уровень заболеваемости на том уровне, который мы сейчас имеем, и это поможет нам качественно и эффективно лечить тех людей, которые находятся в учреждениях здравоохранения".

Напомним, что следующий пик коронавируса в Украине прогнозируют на начало мая. Прежде всего, пик заболеваемости предполагают на 2-5 мая, а пик летальности на 3-8 числа месяца.



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