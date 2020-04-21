Если бы не карантин, то в Украине было бы 180 тысяч больных COVID-19, – Ляшко
Заместитель главы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко уверен, что карантин в Украине сработал. По его словам, если бы не своевременное введение карантина, то в стране было бы уже 180 тысяч больных коронавирусом.
В эфире программы "Завтрак" на 1+1 Виктор Ляшко отметил, что ранее пик заболеваемости прогнозировали на 14-17 апреля, но благодаря карантину он может растянуться во времени.
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Главный санврач отметил, что сейчас в Украине можно наблюдать некоторые снижение заболеваемости коронавирусом, но оно "не должно вводить в заблуждение". По его словам, это снижение временное.
Напомним, что следующий пик коронавируса в Украине прогнозируют на начало мая. Прежде всего, пик заболеваемости предполагают на 2-5 мая, а пик летальности на 3-8 числа месяца.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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