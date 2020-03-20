Если частная лаборатория не сообщит о случае коронавируса, ее могут лишить лицензии

19 марта оказалось, что киевлянин, у которого обнаружили коронавирус, сначала провел тест на наличие инфекции в частной лаборатории. После положительного результата на коронавирус, частное учреждение не известило об этом ни Минздрав, ни Центр общественного здоровья.

Во время брифинга Виктор Ляшко рассказал, как должны действовать частные лаборатории и что будет в случае, если они не будут придерживаться установленных норм.

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Ляшко рассказал, что частные лаборатории должны предоставлять информационное сообщение о положительный результат на коронавирус для того, чтобы государство провело эпидемиологическое расследование и обнаружила контактных лиц.

Согласно письму-разъяснению, которое Минздрав разослал во все учреждения, сначала каждая частная лаборатория должна прислать первых 5 положительных и 10 отрицательных образцов в Национальную референс-лабораторию. Это необходимо для того, чтобы референс-лаборатория верифікувала все образцы и подтвердила правильность проведения исследований.

После этого, каждая частная лаборатория обязана отчитываться по установленной Минздравом форме, чтобы государство не пропускала любого случая болезни на территории страны.

Как будут наказывать частные лаборатории, если они не будут отчитываться о положительных результатах на коронавирус?

В случае нарушения установленных норм, Минздрав будет инициировать отзыв лицензий на медицинскую практику.

Также Ляшко отметил, что министерство будет обращаться в компетентные органы для того, чтобы эти частные лаборатории проверили на соблюдение требований технических регламентов, которые позволяют работать в сфере лабораторной диагностики.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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