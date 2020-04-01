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Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционист

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Когда ждать вспышки коронавируса / Getty images

Эпидемия коронавируса в Украине только набирает обороты. Однако, если власть ослабит карантинные меры, то пик заболевания придется на конец июня.

Об этом в эфире 24 канала сказал инфекционист Вадим Аристов. По его слова, благодаря математической модели, которой пользуется весь мир, экспертам удалось определить две даты вспышки коронавируса в Украине.

К слову В Украине усиливают карантинные мероприятия: перечень ограничений

"Если мы продолжим суровые методы карантина, в чем я очень сомневаюсь, потому что есть определенные тревожные сигналы от правительства, то соответственно пик будет где-то в октябре. Надеюсь, что за это время появятся новые данные, инфекция хуже передается во время лета или будут какие-то активные методы профилактики и лечения", – отметим он.

 
Вадим Аристов, инфекционист
"Если мы ослабим карантинные меры, то пик стоит ожидать 25 и юня. Именно тогда госпитализируют 1 миллион людей"

По его словам, при таком неблагоприятном сценарии в Украине умрет 1,5 миллиона человек. Преимущественно из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Обратите внимание Пик эпидемии коронавируса в Украине будет между 15 и 24 апреля, – Геращенко

Он также сказал, что об окончании карантина можно говорить лишь тогда, когда в Украине появятся противоэпидемические институты и сильная вертикаль сбора информации.

 
Вадим Аристов, инфекционист
"Противоэпидемических институтов сейчас нет. Речь идет о противоэпидемических бригадах, которые будут расследовать каждый случай заболевания, находить всех контактных людей и сажать их на строгую изоляцию, которая будет проверяться техническими средствами или людьми"

"Необходимо построить очень сильную вертикаль сбора информации, чтобы видеть, сколько людей сейчас на кроватях в больницах и реанимации. Тогда можно сформировать прогнозы, то есть так называемую стратегию пунктира, когда людей выписывают из реанимации, уменьшается количество присутствующих в больницах, и мы можем ослабить карантин на несколько недель. Как только люди начнут снова заполнять кровати, то снова власти должны объявить строгий карантин", – добавил эксперт.

Инфекционист Вадим Аристов об ослаблении карантина в Украине: видео

Як врятуватися від коронавірусу
Как спастись от коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус COVID-19
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