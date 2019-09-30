Как правильно лечить простуду: советы Супрун

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Как быстро вылечить простуду – правильное лечение при простуде
Чем лечиться во время простуды / volyn24.com

Антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и прием витаминов не являются эффективными в лечении простуды.

Антибиотики назначают только тогда, когда простуда или грипп осложнены бактериальной инфекцией, рассказала Ульяна Супрун.

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"Чем тогда лечиться, если не антибиотиками? Важно, чтобы лекарства содержали действующее вещество, которое борется с возбудителями болезни. В случае с гриппом или простудой их немного", – отметила она.

Чем лечиться во время простуды?

При наличии определенных симптомов врачи выписывают противовирусные препараты (осельтамивир или занамивир).

А лучший способ помочь организму — облегчить симптомы и предотвратить осложнения:

1. Оставайтесь дома – поспите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.

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2. При температуре 38,5 и выше — примите жаропонижающие препараты, которые содержат действующее вещество парацетамол или ибупрофен.

3. Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.

4. Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.

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5. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.

Не тратьте деньги впустую на ненужные препараты, не имеющие эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.

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Теги: Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства Министерство здравоохранения Украины Советы Грипп в Украине
Источник: 24 Канал
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