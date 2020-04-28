Если придержимся всех карантинных мероприятий, то пик коронавируса маловероятен, – Степанов

Украина готовится к первому этапу выхода из карантина. Однако ослабление карантинных ограничений может привести к новой вспышке коронавируса. В Министерстве здравоохранения готовятся и к такому варианту.

Именно чтобы избежать пика заболеваемости коронавирусом, Министерство здравоохранения и правительство разрабатывали этапы выхода из карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

Читайте также Справляется ли Украина в борьбе с коронавирусом: ответ Ляшко

"Все те мероприятия, которые мы проводим – проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью. И с точки зрения введения карантина, я уверен, что пика, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Минздравом и утвержден правительством, мы в состоянии его избежать", – заявил Степанов.

Министр также напомнил, что пиком считается и ситуация, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому необходимо.

Обратят внимание! По состоянию на 28 апреля в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 9 тысяч 410 человек. За последние сутки подтвердили 401 новый случай заболевания. В общем после коронавируса выздоровели уже почти 1 тысяча человек. От COVID-19 в Украине умерли 239 человек.

К слову Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия

"Мы постоянно анализируем, смотрим на другие страны, как они выходили из карантина. Но находим тот баланс, те нагрузки на медицинскую систему, и смягчение карантинных мер. Я уверен, что мы в состоянии избежать пика. Если мы будем соблюдать все карантинные меры, я уверен, что пик маловероятен", - подытожил Степанов.

Карантин в Украине: главное