Если придержимся всех карантинных мероприятий, то пик коронавируса маловероятен, – Степанов
Украина готовится к первому этапу выхода из карантина. Однако ослабление карантинных ограничений может привести к новой вспышке коронавируса. В Министерстве здравоохранения готовятся и к такому варианту.
Именно чтобы избежать пика заболеваемости коронавирусом, Министерство здравоохранения и правительство разрабатывали этапы выхода из карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.
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"Все те мероприятия, которые мы проводим – проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью. И с точки зрения введения карантина, я уверен, что пика, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Минздравом и утвержден правительством, мы в состоянии его избежать", – заявил Степанов.
Министр также напомнил, что пиком считается и ситуация, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому необходимо.
Обратят внимание! По состоянию на 28 апреля в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 9 тысяч 410 человек. За последние сутки подтвердили 401 новый случай заболевания. В общем после коронавируса выздоровели уже почти 1 тысяча человек. От COVID-19 в Украине умерли 239 человек.
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"Мы постоянно анализируем, смотрим на другие страны, как они выходили из карантина. Но находим тот баланс, те нагрузки на медицинскую систему, и смягчение карантинных мер. Я уверен, что мы в состоянии избежать пика. Если мы будем соблюдать все карантинные меры, я уверен, что пик маловероятен", - подытожил Степанов.
Карантин в Украине: главное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. Первый из них должен начаться с 12 мая. На первом этапе запланировано открытие парков и скверов, учреждений торговли бытовых товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу. На втором – часть заведений обслуживания, спортивные соревнования без зрителей. На третьем предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, работу кинотеатров и заведений питания, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта, учреждений образования. На пятом этапе – отмена всех карантинных ограничений, кроме установленных местными властями.