Если в Украине отменят карантин, умереть могут 120 – 140 тысяч украинцев, – эксперты

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины заверил, что карантин в Украине работает и опубликовал прогноз от Kyiv School of Economics.

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Карантин в Украине действует

По словам Ляшко, введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат, и несмотря на то, что Украина почувствует влияние карантина на экономику, она испытает меньшие потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

Виктор Ляшко "И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно"



Коронавирус нанес значительный ущерб экономике всех стран / Фото Unsplash

Ляшко заверил, что правительство планирует смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях!

Так, Минздрав уже разработал алгоритм профилактических мероприятий для салонов красоты, кафе, магазинов с хозяйственными товарами, автомоек и других учреждений.

Виктор Ляшко "Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию."

Почему отмена карантина опасна

Несмотря на это, Виктор Ляшко отметил, что есть важное условие, которое должны озвучить в Минздраве, а украинцы должны услышать и понять.

Абсолютная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120 – 140 тысяч смертей до конца уже этого года,

– сообщил Ляшко прогноз экспертов Kyiv School of Economics.

Прогноз смертности при выходе Украины из карантина / Фото KyivSchoolOfEconomics

Важно! По состоянию на 2 мая в Украине коронавирусом заболели более 11 тысяч человек. За последние сутки подтвердили 550 новых случаев заболевания. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека, выздоровели – 1 498 пациентов.

Карантин в Украине: коротко о главном

Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантин с 11 мая . В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина.

. В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина. С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок будут закрывать на неделю.



Важность карантина / инфографика 24 канала

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