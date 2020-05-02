Если в Украине отменят карантин, умереть могут 120 – 140 тысяч украинцев, – эксперты
Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины заверил, что карантин в Украине работает и опубликовал прогноз от Kyiv School of Economics.
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Карантин в Украине действует
По словам Ляшко, введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат, и несмотря на то, что Украина почувствует влияние карантина на экономику, она испытает меньшие потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.
Коронавирус нанес значительный ущерб экономике всех стран / Фото Unsplash
Ляшко заверил, что правительство планирует смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях!
Так, Минздрав уже разработал алгоритм профилактических мероприятий для салонов красоты, кафе, магазинов с хозяйственными товарами, автомоек и других учреждений.
Почему отмена карантина опасна
Несмотря на это, Виктор Ляшко отметил, что есть важное условие, которое должны озвучить в Минздраве, а украинцы должны услышать и понять.
Абсолютная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120 – 140 тысяч смертей до конца уже этого года,
– сообщил Ляшко прогноз экспертов Kyiv School of Economics.
Прогноз смертности при выходе Украины из карантина / Фото KyivSchoolOfEconomics
Важно! По состоянию на 2 мая в Украине коронавирусом заболели более 11 тысяч человек. За последние сутки подтвердили 550 новых случаев заболевания. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека, выздоровели – 1 498 пациентов.
Карантин в Украине: коротко о главном
- Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантин с 11 мая. В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина.
- С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок будут закрывать на неделю.
Важность карантина / инфографика 24 канала
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