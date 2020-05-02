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Если в Украине отменят карантин, умереть могут 120 – 140 тысяч украинцев, – эксперты

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Почему опасна отмена карантина
Почему опасна отмена карантина / unsplash.com

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий может стать причиной увеличения количества летальных исходов от COVID-19. Так, уже к концу года в Украине может быть 120 – 140 тысяч смертей.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины заверил, что карантин в Украине работает и опубликовал прогноз от Kyiv School of Economics.

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Карантин в Украине действует

По словам Ляшко, введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат, и несмотря на то, что Украина почувствует влияние карантина на экономику, она испытает меньшие потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

 
Виктор Ляшко
"И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно"


Коронавирус нанес значительный ущерб экономике всех стран / Фото Unsplash

Ляшко заверил, что правительство планирует смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях!

Так, Минздрав уже разработал алгоритм профилактических мероприятий для салонов красоты, кафе, магазинов с хозяйственными товарами, автомоек и других учреждений.

 
Виктор Ляшко 
"Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию."

Почему отмена карантина опасна

Несмотря на это, Виктор Ляшко отметил, что есть важное условие, которое должны озвучить в Минздраве, а украинцы должны услышать и понять.

Абсолютная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120 – 140 тысяч смертей до конца уже этого года,
– сообщил Ляшко прогноз экспертов Kyiv School of Economics.

Прогноз смертности при выходе Украины из карантина / Фото KyivSchoolOfEconomics

 

Важно! По состоянию на 2 мая в Украине коронавирусом заболели более 11 тысяч человек. За последние сутки подтвердили 550 новых случаев заболевания. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека, выздоровели – 1 498 пациентов.

Карантин в Украине: коротко о главном

  • Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантин с 11 мая. В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина.
  • С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок будут закрывать на неделю.

Важливість карантину
Важность карантина / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Виктор Ляшко
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