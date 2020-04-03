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Если в Украине заболеет более 2% населения, защитных средств может не хватить, – Ляшко

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Коронавирус в Украине / pixabay.com

В Минздраве заявили, если число заболевших коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит. А значит, украинцев призвали придерживаться новых карантинных ограничений.

Об этом главный санитарный врач Украины сказал во время брифинга на Тернопольщине, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли медучреждения обеспечены средствами защиты и необходимым оборудованием для лечения больных коронавирусом.

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В Минздраве рассматривают различные сценарии распространения коронавируса в Украине.

 
Виктор Ляшко
“Сейчас средств индивидуальной защиты достаточно для реагирования на первых порах. Но если мы не будем соблюдать условия карантина и инфицированность превысит 2% населения, этих средств не хватит. Потому что будет массовое поступление больных коронавирусом и мы можем повторить сценарий Италии и Испании”.

По словам Ляшко, системы здравоохранения Италии и Испании были парализованы, вероятно, наша система тоже будет парализована. Поэтому он призвал украинцев сознательно отнестись к карантину.

 
Виктор Ляшко
“Люди старше 60 лет в группе риска, им надо избегать любых контактов. Именно эти группы составляют в Украине 78% всех летальных случаев, у них болезнь протекает довольно тяжело”.

Коротко о коронавирусе в Украине:

  • В Украине подтвердили 1072 случаи заражения коронавирусом COVID-19. Из-за коронавируса уже умерли 27 украинцев, выздоровели – 23 пациента.
  • Правительство усилило карантин. С 6 апреля выходить из дома можно будет в группах не более двух человек, все будут обязаны ходить в масках. Детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. На улицу нужно выходить только с документами. Запрещено посещать спортивные площадки, парки, скверы, лесные зоны (разрешено только выгуливать собаку и только 1 человеку). Также запрещено посещать заведения паллиативной помощи и соцпомощи. Нельзя самовольно покидать заведения обсервации.
  • Минздрав Украины утвердил протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавируса.


Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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