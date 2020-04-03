Если в Украине заболеет более 2% населения, защитных средств может не хватить, – Ляшко
В Минздраве заявили, если число заболевших коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит. А значит, украинцев призвали придерживаться новых карантинных ограничений.
Об этом главный санитарный врач Украины сказал во время брифинга на Тернопольщине, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли медучреждения обеспечены средствами защиты и необходимым оборудованием для лечения больных коронавирусом.
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В Минздраве рассматривают различные сценарии распространения коронавируса в Украине.
По словам Ляшко, системы здравоохранения Италии и Испании были парализованы, вероятно, наша система тоже будет парализована. Поэтому он призвал украинцев сознательно отнестись к карантину.
Коротко о коронавирусе в Украине:
- В Украине подтвердили 1072 случаи заражения коронавирусом COVID-19. Из-за коронавируса уже умерли 27 украинцев, выздоровели – 23 пациента.
- Правительство усилило карантин. С 6 апреля выходить из дома можно будет в группах не более двух человек, все будут обязаны ходить в масках. Детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. На улицу нужно выходить только с документами. Запрещено посещать спортивные площадки, парки, скверы, лесные зоны (разрешено только выгуливать собаку и только 1 человеку). Также запрещено посещать заведения паллиативной помощи и соцпомощи. Нельзя самовольно покидать заведения обсервации.
- Минздрав Украины утвердил протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавируса.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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