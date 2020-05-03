Если власти не ослабят карантин, он прекратится сам – экс-премьер Гончарук

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что из карантина надо выходить как можно быстрее.

Об этом Гончарук сказал в интервью изданию "Радио Свобода",

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По его словам, у украинцев заканчиваются ресурсы сидеть на карантине, поэтому ограничения надо смягчать.

"Я думаю, что если правительство в ближайшее время не прекратит или значительно не ослабит карантин, то он прекратится сам. То, что я наблюдаю на улицах и из разговоров с моими друзьями, коллегами, а я много общаюсь с разными людьми, из разных регионов в том числе я вижу, что люди не то, чтобы очень устали, у них просто ресурсы заканчиваются сидеть на карантине. В этом плане я думаю, что нужно выходить из карантина можно скорее", – пояснил Гончарук.

Он добавил, что со многими решениями, которые принимают власти, он не согласен. Гончарук называет их экзотическими. Например, запрет выезжать за границу.

Конечно, там есть какие-то модели, прогнозы для того, чтобы не произошла вспышка, нужно осознавать все эти риски, но важно не перегнуть палку. Потому что много экзотических решений, которые принимаются, с которыми я совершенно не согласен,

– сказал экс-премьер Украины.

Карантин в Украине: коротко

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля, а потом – до 11 мая.

Закрыты непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.

С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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