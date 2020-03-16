Есть ли маски и антисептики: состояние киевских аптек

С 12 марта в Украине начался общенациональный карантин. Сейчас люди массово скупают медицинские маски и антибактериальные средства. В магазинах начали спекулировать на этом, и продавать их по цене, втрое выше, чем она была до начала эпидемии. Какова ситуация в столичных аптеках и возможно ли купить средства медицинской защиты – читайте в материале 24 канала.

Ни в одной из 6 столичных аптек в наличии нет антисептиков-разбрызгивателей. Работники отметили, что антисептические растворы закончились еще 3 недели назад. Они также не знают, появятся ли впоследствии эти товары.

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Также в аптеках нет простых хирургических масок, только в одной аптеке из 6 проверенных есть респираторы. Их стоимость – 45 гривен.



Медицинские респираторы / Фото kp.ua

Фармацевты отметили, что многие в течение дня заходят с вопросом: "Есть ли у вас маски и антисептики?». Именно поэтому у входа в помещение, а также внутри разместили объявление о том, что их нет в наличии.



В некоторых аптеках разместили объявление для клиентов / Скриншот из видео

Сейчас в аптеках всегда есть очереди, впрочем люди обычно не надевают маски. В одной из аптек журналистам порекомендовали приобрести "Хлоргексидин" – антисептическое средство. Также добавили, что из всех дезинфицирующих веществ остался только медицинский спирт.



В аптеках можно приобрести специальный антисептический раствор / Скриншот из видео

Журналисты 24 канала проверили наличие масок и антисептиков в аптеках: видео



Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала



Правила пользования маской / Инфографика 24 канала