Есть ли в Украине эпидемия туберкулеза

ВОЗ прекратила называть эпидемию эпидемией туберкулеза. В Украине повышен уровень заболеваемости, но не эпидемия.

Об этом сообщила Светлана Есипенко – главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Одесского облсовета во время брифинга Минздрава.

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Если мы говорим об Одесской области и Чернах, то в числах: Одесса – 3,5 новых случаев туберкулеза, в Чернигове 800–900 случаев заболевания. Притом количество медицинского персонала отличается в три раза, в Чернигове втрое больше сотрудников, которые могут помочь больному туберкулезом,

– рассказала Светлана Есипенко.

Когда Минздрав еще два года назад позволил разрабатывать свои стандарты операционных процедур на основе международных протоколов, Одесской области ничего не мешало разработать такой стандарт, где контроль за эффективностью лечения сместили бы на один месяц.

На практике есть определенный парадокс – пациент с мультирезистентной формой туберкулеза проходит первый контроль через 30 дней с начала лечения, пациент с чувствительным туберкулезом – через 60 дней. При том, что пациент с чувствительной формой туберкулеза гораздо быстрее обеззараживается, чем с мультирезистентной.

У себя в регионе (в Одесской области – ред. Здоровья 24) мы приняли такой стандарт операционной процедуры, где мы мониторинг лечения осуществляли на 30 день у чувствительного пациента. Следовательно, мы сократили пребывание пациента в изоляции до 34 дней, начинали мы с 232 дней пребывания на больничной койке, отметила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней.

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