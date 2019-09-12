Есть почти у всех: девять фактов о протрузии и межпозвонковых грыжах

Грыжа межпозвонкового диска — это заболевание опорно-двигательного аппарата, оно характеризуется смещением внутренней части межпозвоночного диска с разрывом фиброзного кольца (его внешней оболочки).

Грыжа может сопровождаться болью в спине.

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Протрузии – это начальная стадия межпозвонковой грыжи, когда происходит выпячивание стенки диска без разрыва его оболочки.

Протрузии – симптомы различные боли в теле;

хронические или острые боли в спине;

скованность и зажимание в пояснице;

ощущение жжения, "прострелов" в позвоночнике;

нарушение чувствительности в ногах или руках, в пальцах рук или ног – онемение, покалывание, "пробирание дрожанием" рук или ног;

боль, которая распространяется от позвоночника в руки или ноги;

слабость в мышцах, которая сопровождается уменьшением мышечной силы в руках или ногах;

потеря эластичности и подвижности мышц в теле.

Невролог Людмила Пидкуймуха отметила, что протрузии и грыжи есть у всех.

Девять фактов о протрузии и межпозвонковых грыжах

1. Размер не имеет значения. Имеет значение размещение грыжи (кили, экструзии) или протрузии, а также то, есть ли компрессия близлежащих нервных корешков.

2. Самое важное – осмотр невролога с молоточком, с проверкой рефлексов, двигательной и чувствительной функции.

3. В 90% случаев достаточно медикаментозного лечения, а после него (иногда параллельно) – лечебная физкультура.

4. Очень часто симптомы ухудшаются вследствие неквалифицированной мануальной терапии. Поэтому стоит быть осторожными и обращаться к квалифицированным врачам.

5. Есть симптомы, когда срочно и быстро нужно хирургическое вмешательство (микродискэктомия):

нарастающая слабость в ноге ("шлепающая стопа"),

нарушение функции тазовых органов (недержание),

онемение аногенитальной зоны,

выраженный болевой синдром, который трудно снимается анальгетиками (больше 3 месяцев).



Факты о грыже и протрузиях

6. Все методы "разбивания" грыж – это миф. Единственный действенный метод, чтобы полностью забрать ее это – микродискэктомия

Микродискэктомия – что это? Это операция, во время которой отсекается кусочек поврежденного диска (грыжа), который вызывает компрессию нервных структур.

7. Все грыжи, протрузии сами по себе уменьшаются со временем. Они обезвоживаются, "усыхают", кальцифицируются. Со временем, очень медленно, на месте поврежденных фиброзных волокон межпозвонкового диска образуются новые (но очень медленно).

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8. Препараты не лечат грыжу. Лекарства убирают отек, который возникает в месте компрессии грыжей – нервного корешка, и местное воспаление, возникающее вследствие того, что продукты распада межпозвонкового диска попадают в кровь.

9. Упражнения абсолютно показаны, но только те, которые рекомендует врач.

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