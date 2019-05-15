Есть в молоке и жевательных резинках: популярная добавка может вызвать рак

Ученые из университета Сиднея и других научных организаций пришли к выводу, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц Е171 – диоксид титана – может вызывать изменения в микрофлоре кишечника.

Во время эксперимента ученые исследовали влияние диоксида титана на кишечник грызунов, пишет New Atlas.

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Оказалось, что пищевая добавка не изменяет видовой состав кишечных бактерий напрямую. Но она может влиять на активность определенных генов, контролирующих состояние слизистой оболочки. При этом она способствует формированию бактериальных пленок. Они приводят к воспалительным процессам и раку толстого кишечника.

Однако исследователи отмечают, что пока рано говорить о том, что добавка Е171 представляет опасность для организма людей. По мнению специалистов, необходимо провести ряд исследований. Ученые также призвали усилить контроль за использованием всевозможных пищевых добавок.

Е171 применяется в пищевой промышленности для отбеливания в майонезе, жевательные резинки, молоке, рыбных консервах хлебобулочных изделиях и других продуктах.

С января 2020 года во Франции не будут производить или импортировать пищевые продукты, в которых присутствует пищевая добавка E171.

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