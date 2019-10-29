В Украине запретили антибиотик

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В Украине запретили Евроцефтаз – запрет лекарств
Евроцефтаз запретили / unsplash.com

В Украине запретили антибактериальный препарат Евроцефтаз всех серий. Основанием стали негативные выводы о качестве ввезенного лекарственного средства

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о препарате Евроцефтаз, порошок для инъекций, 1 флакон с порошком в коробке, серий Е27919001, Е27919003, Е27919002, производства Свисс Парентералз, Индия.

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В Украине запретили Евроцефтаз

Евроцефтаз применяют для лечения:

  • инфекции дыхательных путей, особенно пневмонии, а также инфекции ЛОР-органов;
  • инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
  • инфекции мочевыводящих путей;
  • инфекции половых органов, включая гонорею;
  • сепсиса;
  • инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций;
  • инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
  • менингита;
  • диссеминированного боррелиоза Лайма (ранние и поздние стадии заболевания).

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Лекарства
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