В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибактериальный препарат Евроцефтаз всех серий. Основанием стали негативные выводы о качестве ввезенного лекарственного средства

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читайте также: В Украине запретили "Мезим" одной серии

Речь идет о препарате Евроцефтаз, порошок для инъекций, 1 флакон с порошком в коробке, серий Е27919001, Е27919003, Е27919002, производства Свисс Парентералз, Индия.



В Украине запретили Евроцефтаз

Евроцефтаз применяют для лечения:

инфекции дыхательных путей, особенно пневмонии, а также инфекции ЛОР-органов;

инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);

инфекции мочевыводящих путей;

инфекции половых органов, включая гонорею;

сепсиса;

инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций;

инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;

менингита;

диссеминированного боррелиоза Лайма (ранние и поздние стадии заболевания).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.