В Украине запретили антибиотик
В Украине запретили антибактериальный препарат Евроцефтаз всех серий. Основанием стали негативные выводы о качестве ввезенного лекарственного средства
Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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Речь идет о препарате Евроцефтаз, порошок для инъекций, 1 флакон с порошком в коробке, серий Е27919001, Е27919003, Е27919002, производства Свисс Парентералз, Индия.
В Украине запретили Евроцефтаз
Евроцефтаз применяют для лечения:
- инфекции дыхательных путей, особенно пневмонии, а также инфекции ЛОР-органов;
- инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта);
- инфекции мочевыводящих путей;
- инфекции половых органов, включая гонорею;
- сепсиса;
- инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций;
- инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
- менингита;
- диссеминированного боррелиоза Лайма (ранние и поздние стадии заболевания).
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