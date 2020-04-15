Еврокомиссия призвала сортировать мусор больных COVID-19

Мусор, который оставляют люди, зараженные коронавирусом, следует собирать в отдельные мешки и завязывать их.

Об этом говорится в директиве Еврокомиссии по обращению с мусором в ситуации эпидемии коронавируса, передает DW.

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Как отмечается в документе, в отдельные пакеты необходимо выбрасывать и использованную защитную одежду, маски, перчатки. Если плотно закрывать эти вещи в пакеты, то его можно выбрасывать вместе с обычным мусором.

В ведомстве также добавили, что у компаний, специализирующихся на вывозе мусора, наступили сложные времена. У них недостаточно персонала и "медицинского" мусора стало заметно больше.

Не хватает защитных дезинфицирующих средств. Это при том, что в ситуации пандемии своевременный вывоз мусора (как и его сортировка) – необходимый фактор в борьбе с ней.

Пытаться снизить количество мусора и тщательно подходить к его сортировке призвало и Министерство окружающей среды Германии.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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