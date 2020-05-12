В Европе готовятся ко второй волне распространения COVID-19: что об этом известно

Европу ожидает вторая волна пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности. Стефан де Кеерсмакер подчеркнул, что Европейский центр по предотвращению болезни и контроля работает над анализом ситуации, сложившейся сейчас.

Сейчас Еврокомиссия принимает меры для укрепления европейской системы здравоохранения, ведь вторая волна пандемии – вполне возможна. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам экспертов, странам ЕС уже необходимо готовиться к новой вспышке COVID-19. Ведь это более, чем вероятно.

Поэтому, еженедельно министры здравоохранения стран Евросоюза общаются в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией. Их задача – определить негативные моменты распространение коронавируса и учесть их в дальнейшем.

В частности, они обмениваются информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным. По его мнению, эти данные, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.

Еврокомиссия намерена и в дальнейшем работать совместно с ECDC (Европейский центр по предотвращению болезни и контроля – 24 канал) и странами-членами, чтобы обеспечить адекватный уровень реагирования и коммуникации, которая является ключевой для того, чтобы все граждане понимали: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена,

– пояснил Стефан де Кеерсмакер.

Отметим, что недавно ВОЗ предупредила, что после снятия ограничений в некоторых странах может произойти новая вспышка COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, во Всемирной организации здравоохранения предупредили: без постоянного тестирования и отслеживания контактов больных коронавирусом, страны, которые выходят из карантина, могут снова столкнуться со второй волной пандемии.



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