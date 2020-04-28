Европе может не хватить средств на разработку вакцины против COVID-19

Создание вакцины против COVID-19 стоит миллиарды евро, и европейские страны начинают искать финансирование, чтобы иметь возможность доказать клинические испытания до конца. Эта сумма – лишь капля в море, ведь каждое клиническое исследование стоит еще дороже, чем предыдущее.

Никто не знает, сколько всего необходимо средств для изобретения вакцины против COVID-19, сообщает Politico.

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Кроме того, есть подозрения, что президент США Дональд Трамп пытается переманить немецкую биотехнологическую компанию CureVac в свою страну. Специалисты утверждают, что Трамп пытается опередить Еврокомиссию, которая планирует предложить фирме 80 миллионов евро займа для попытки запуска производства вакцины против коронавируса в Европе.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что эта сумма – лишь небольшая часть той, которая на самом деле нужна любому разработчику вакцин на финишной. Они отмечают, что каждый этап работы стоит очень дорого.

Дело в том, что прежде чем сделать вакцину доступной для всего населения, необходимо применить миллиард доз. Следовательно, каждый этап вакцины стоит дорого. Каждый следующий шаг – дороже предыдущего.

Путь вакцины от разработки до продаж:

После разработки вакцины, ее необходимо протестировать на животных; После успешного тестирования на животных, вакцину тестируют на людях; После успешного тестирования на людях, необходимо запустить широкомасштабное тестирование вакцины, чтобы проверить ее эффективность; Вакцину должны одобрить регуляторы; Только в случае успешного прохождения всех этих испытаний можно начать массовое производство вакцины.

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Фонд CEPI, который финансирует исследования, оценивает весь процесс производства в два миллиарда долларов – и это без учета запуска массового производства.

Экономический аналитический центр Bruegel отметил, что "государственные бюджеты на эти мероприятия придется умножить в несколько раз".

К примеру, исследователи из Оксфордского университета, которые пытаются сделать вакцину против коронавируса, уже перешли к клиническим испытаниям. Руководитель проекта признается, что финансирование время от времени становится проблемой. В начале команда получила 2,5 миллиона фунтов стерлингов от национальных фондов Великобритании, что помогло подготовиться к клинических испытаний, но потом денег понадобилось больше. Она отметила, что пока она пишет грантовые заявки, проект продвигается и дальше.

Европа прекрасно справляется с базовой наукой. Но когда наступает время двинуть на всех парах вперед, появляется потребность в сотнях миллионов долларов для перехода к клиническим исследованиям. И в Европе не удается собрать такие доллары или евро,

– сказал директор консалтинговой компании Vital Transformation Дуэйн Шультесс.

Кроме того, проблема заключается еще и в том, что из вакцин, которые доходят до клинических испытаний, лишь 20-40% оказываются успешными. Это означает, что миллиарды долларов автоматически пойдут на разработку препаратов, которые являются неэффективными или опасными.

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Директор Wellcome Trust Джереми Фаррар считает, что чтобы выиграть в этой ситуации, странам необходимо инвестировать в несколько вакцин одновременно, ведь неизвестно, какой именно проект окажется успешным.

Следовательно, Еврокомиссия собирается провести конференцию, чтобы собрать средства на вакцину и средства диагностики и терапии для всего мира. Она планирует собрать 8 миллиардов на разработку вакцины и сотрудничает с другими фондами, такими как Wellcome Trust и CEPI. Впрочем, представители ведомства отказалась отвечать на вопрос Politico, или Еврокомиссия тоже собирается финансировать другие проекты по разработке вакцины.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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