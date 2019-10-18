Ежедневное использование синего света сокращает жизнь

Длительное попадание синего света, который поступает с экранов вашего телефона, компьютера, телевизора или даже ламп может повлиять на ваше долголетие, даже если он не попадает в глаза.

Обилие синего света нарушает циркадный ритм, вследствие чего нарушается множество функций организма. Это приводит к более низкому качеству жизни и ускорению старения, сообщает ScienceDaily.

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Мухи, которые находились 12 часов на свету и столько же времени в темноте, имели более короткий срок жизни в сравнении с теми, которые содержались в полной темноте или в свете без синего спектра. У мух, находившихся на синем свете, обнаружили повреждение клеток сетчатки, нейронов головного мозга и нарушение концентрации, в результате чего их способность лазить по стенам уменьшилась.

Некоторые из мух в эксперименте были с мутацией и их глаза не развивалась. Однако даже слепые мухи получали повреждения мозга и нарушения концентрации. Интересно, что мухи, которые имели выбор, избегали синего света.

Дело в том, что естественное освещение имеет решающее значение для циркадного ритма организма. Ежедневно за 24 часа в живом организме происходит цикл важных процессов – активность мозговых волн, выработка гормонов и регенерация клеток, которые являются важными факторами питания и сна.

Ученые рассказывают, что повышенное влияние искусственного света является фактором риска сна и циркадных нарушений. При многочисленном использовании светодиодов и дисплеев люди подвергаются увеличению количества света в синем спектре.