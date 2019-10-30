Facebook поможет улучшить здоровье

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Preventive Health Facebook – як включити функцію
Preventive Health facebook / pixabay.com

Компания Facebook запустила новую функцию, которая будет напоминать пользователям сделать прививку, сдать анализы или пройти обследование у врача.

Опция называется Preventive Health (Профилактическое здоровья), пишет The Verge.

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Начиная с 28 октября, Facebook позволит пользователям выбрать персонализированные напоминания о медицинских анализах и вакцинах. Новый инструмент компания создала, чтобы люди получали информацию об обследовании на рак, обследовании сердца и вакцине против гриппа – все мероприятия, которые могут помочь людям избежать болезней задолго до того, как они станут летальными.

Preventive Health від Facebook допоможе слідкувати за здоров'ям
Preventive Health от Facebook поможет следить за здоровьем

"Представим, что вам 52 года. Согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества, вам порекомендуют пройти скрининг колоректального рака", – рассказал глава отдела исследований в области здоровья Facebook Фредди Абноуси.

Пользователи могут подробно прочитать о различных видах тестов, прививок и выбрать медицинское учреждение, которое им лучше подходит. Разработчик добавил, что надеется, что после получения рекомендаций Preventive Health пользователи сначала обратятся к врачам.

Также Абноуси заверил, что программа не собирает данные пользователей для медицинских организаций и страховых компаний. Сейчас опция Preventive Health (Профилактическое здоровья) доступна для пользователей в США.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Техно Гаджеты Интернет Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Facebook
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