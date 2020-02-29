Фактор, который ускоряет старение

Избыточный вес ухудшает качество жизни и повышает риски развития различных заболеваний. Теперь исследователи заявили, что ожирение буквально заставляет организм стареть быстрее.

Ученые из Канады доказали, что избыточный вес – это то же, что и преждевременное старение. В старших людей обычно возникают проблемы с когнитивными и умственными способностями, повышаются риски рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Примечательно, что у людей с лишним весом риски таких состояний тоже есть, пишет Study Finds.

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Ожирение = старения

Следовательно, ученые сделали выводы, что ожирение следует определить преждевременным старением. Для исследования ученые проанализировали более 200 работ, в которых говорилось о том, как ожирение влияет на организм человека.

Все они говорили о том, что лишний вес ускоряет процессы старения. Это происходит из-за сокращения тепломер – так называемых "защитных колпачков" хромосом.

Теломеры – что это? Теломеры защищают конец хромосомы от износа или от слияния с соседней хромосомой. Итак, теломеры – одноразовые буфера на концах хромосом, которые при делении клетки сокращаются; их присутствие защищает гены на хромосоме от износа.

Люди с избыточным весом, имеют значительно короче теломеры чем люди со здоровым весом. К тому же, иммунная система людей с ожирением тоже стареет и ухудшается быстрее, то есть они имеют высокие риски заболеть даже инфекционными заболеваниями, в частности гриппом, и иметь осложнения течения болезни.



Чтобы привести вес в норму, следует скорректировать питание / Фото: Unsplash

Как избавиться от лишнего веса

Избыточный вес определяется индексом массы тела 25-29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, слишком малый.

Пример: вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м)

Расчет: 68 ÷ (1.65 в квадрате) = 24.98

Чтобы привести вес в норму, следует учесть шесть факторов:

Здоровое питание.

Качественный сон.

Гормональное здоровье.

Генетика.

Психоэмоциональное состояние.

Достаточная физическая активность

Поэтому, чтобы старость не застала вас преждевременно, помните, что избыточный вес – ваш враг.

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