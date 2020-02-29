Фактор, который ускоряет старение
Избыточный вес ухудшает качество жизни и повышает риски развития различных заболеваний. Теперь исследователи заявили, что ожирение буквально заставляет организм стареть быстрее.
Ученые из Канады доказали, что избыточный вес – это то же, что и преждевременное старение. В старших людей обычно возникают проблемы с когнитивными и умственными способностями, повышаются риски рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Примечательно, что у людей с лишним весом риски таких состояний тоже есть, пишет Study Finds.
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Ожирение = старения
Следовательно, ученые сделали выводы, что ожирение следует определить преждевременным старением. Для исследования ученые проанализировали более 200 работ, в которых говорилось о том, как ожирение влияет на организм человека.
Все они говорили о том, что лишний вес ускоряет процессы старения. Это происходит из-за сокращения тепломер – так называемых "защитных колпачков" хромосом.
Люди с избыточным весом, имеют значительно короче теломеры чем люди со здоровым весом. К тому же, иммунная система людей с ожирением тоже стареет и ухудшается быстрее, то есть они имеют высокие риски заболеть даже инфекционными заболеваниями, в частности гриппом, и иметь осложнения течения болезни.
Чтобы привести вес в норму, следует скорректировать питание / Фото: Unsplash
Как избавиться от лишнего веса
Избыточный вес определяется индексом массы тела 25-29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, слишком малый.
Пример: вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м)
Расчет: 68 ÷ (1.65 в квадрате) = 24.98
Чтобы привести вес в норму, следует учесть шесть факторов:
- Здоровое питание.
- Качественный сон.
- Гормональное здоровье.
- Генетика.
- Психоэмоциональное состояние.
- Достаточная физическая активность
Поэтому, чтобы старость не застала вас преждевременно, помните, что избыточный вес – ваш враг.
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