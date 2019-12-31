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Фактор, который снизит уровень стресса вдвое

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Почему важно проживать эмоции / unsplash.com

Ученые объяснили, как проживание настоящего момента и внимательное отношение к происходящему помогает управлять стрессом, который часто возникает, если мы ругаем себя за любые промахи и ошибки.

Американские ученые решили выяснить, каким образом осознанность человека помогает ему справляться с ежедневным стрессом.

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Осознанное состояние человека можно охарактеризовать внимательным отношением ко всему, что происходит вокруг. Другими словами, это проживание настоящего момента "здесь и сейчас", без блуждания мыслей в прошлом или будущем.

Для эксперимента ученые привлекли 157 студентов-первокурсников, испытывающих большой стресс с началом взрослой жизни в колледже. Эксперимент проходил в течение первого семестра, когда уровень стресса был для них самым высоким.


Чтобы избежать стресса, живите осознанно / Фото: Unsplash

Чтобы оценить уровень осознанности каждого участника, ученые проводили специальный опрос. В частности, нужно было согласиться или опровергнуть следующие утверждения: "Мне легко сосредоточиться на том, что я делаю" или "Я осознаю (не отрицаю) свои мысли и чувства" и другие.

Более осознанные студенты вдвое реже сообщали о стрессовых ситуациях и, как следствие, негативных эмоциях. В частности, они спокойно воспринимали произошедшие события и реже критиковали себя.

Осознанное состояние, вероятно, влияет на образ мыслей и чувств человека и помогает воспринимать ежедневные стрессовые события как менее значительные и легче их переживать,
– считают авторы.

Практика осознанности, по мнению ученых, может быть эффективным инструментом для всех людей, испытывающих ежедневный стресс.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования Стресс Психология
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