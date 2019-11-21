Факты о боли в спине, которые вы могли не знать
Бытует мнение, что спина болит только у людей старшего возраста, или же спортсменов, которые много тренируются. Однако, это не всегда так. Боль в спине разного характера испытывают в течение жизни все люди.
Семейный врач Светлана Кузьма рассказала о фактах относительно боли в спине и подчеркнула важность использования только эффективных и традиционных обезболивающих средств.
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Факты о боли в спине
Спина не так уязвима к повреждениям как считают.
Научные исследования доказали, что анатомические части спины не смещаются и никуда не защемлюються. Такие ложные утверждения приводят к страху, обереганию и избежанию активности.
Боль в спине может появиться без травмы или повреждения позвоночника. Факторы, которые могут спровоцировать: физические, психологические, генетические, социальные, образ жизни. ⠀
Физические упражнения очень полезны при боли в спине, особенно умеренная физическая активность. Занимайтесь 30 мин в день упражнениями, от которых получаете удовольствие.
Польза спорта для поддержания тела в хорошей форме несомненная
Постельный режим при боли в спине противопоказан. Доказано, что активность и постепенное возвращение к привычным нагрузкам очень важны для быстрого восстановления.
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Самые сильные лекарства не имеют сильных преимуществ, то есть сильные обезболивающие не уменьшают боль в спине лучше простых средств. Они имеют лишь больший риск побочных эффектов.
Используйте только те средства, эффективность и безопасность которых доказана клиническими исследованиями. Выбирайте только квалифицированных физиотерапевтов!
Прием хондропротекторов – пустая трата денег. Никаких исследований, доказывающих их эффективность – нет. То же касается электропроцедур, в частности электрофореза, магнитотерапии или лазера.
МРТ не является показателем источника боли в спине
Пиковый возраст возникновения боли в спине приходится на 35-55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которого являются межпозвонковые диски.
Улучшение при боли в спине – это когда боль уменьшается.
Рентгенологическое исследование и сканирование по поводу боли в спине не всегда эффективно для диагностики. Большинство изменений, выявляемых на МРТ, носят естественный возрастной характер, не являются источниками боли в спине
84% людей по всему миру испытывают боль в спине хоть раз в жизни независимо от возраста.
Современные исследования не выявили связи между плохой осанкой (например, сутулость, гиперлордоз) с болями в спине.
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