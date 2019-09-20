Болезнь кошачьих царапин: чем опасен фелиноз

16 Читати новину українською
Фелиноз – болезнь кошачьих царапин - диагностика и лечение
Фелиноз – болезнь кошачьих царапин / miocanemiogatto.it

Увеличенные лимфоузлы, повышенная температура в течение 2 недель, общая слабость, но анализ крови в норме. Причиной плохого самочувствия может быть фелиноз.

К сожалению, иногда домашние любимцы могут стать источником заболевания. Инфекционисты предупреждают, что царапина или укус кошки могут спровоцировать такую болезнь, как фелиноз, которую еще называют лихорадкой от кошачьих царапин.

Читайте также: Могут ли коты лечить людей: объяснение ученых

 
Фелиноз – что это?

Фелиноз – болезнь кошачьих царапин, возбудителем которой является бактерия Bartonella henselae.

Некоторые ученые считают, что эта мелкая грамотрицательная бактерия является частью микрофлоры ротовой полости кошек. Данная бактерия есть также у собак, обезьян, грызунов. Однако заражается человек именно от котов.

Установлено, что переносчиками Bartonella henselae среди котов являются блохи. Именно в сезон цикла развития блох (осенне-летний период) зафиксирована наибольшая активность заболевания фелинозом.

Причины фелиноза

Передача происходит через укус или царапину кошки, точнее котенка до 6 месяцев.

Позже у взрослых особей образуется иммунитет.

Непосредственно между котами данный возбудитель передается через блох, поэтому нужно проводить меры борьбы с этими паразитирующими насекомыми.

Передача от человека к человеку не выявлена, поэтому карантин не нужен.


Передача фелиноза происходит через царапины от котят

Как проявляется фелиноз

Инкубационный период до 14 дней, в некоторых случаях до месяца.

На месте царапин образуются папулы, нередко с гнойным содержимым, что в целом затрудняет диагностику, так как часто на это не обращают внимания, особенно если они образуются на лице или закрытых участках тела.

Но такие образования наблюдаются у 75%.

После попадания бактерии в лимфатические узлы через 1-4 недели происходит регионарная лимфоаденопатия.

Симптомы болезни кошачьих царапин

 
Фелиноз – симптомы

Частым, но не специфическим симптомом является болезненность и гиперемия над участком лимфатического узла, что в дальнейшем может привести к нагноению.

Лимфоаденопатия сохраняется до 2 месяцев, существуют случаи до 1 года.

Одним из наиболее выраженных симптомов является повышение температуры тела до 39-40 °C с длительным течением, до 2-3 недель.

Другие неспецифические симптомы: вялость, выраженная общая слабость, сонливость, головная боль.

К атипичным формам относят: конъюнктивит, преимущественно односторонний с увеличением заушных лимфоузлов. Это связано с трением глаз после контакта с возбудителем.

via GIPHY

Диагностика и лечение фелиноза

Диагностические методы, которые помогают выявить возбудителя фелиноза:

  • гистология лимфоузлов
  • серологическая диагностика
  • кожно-аллергические пробы

В большинстве случаев болезнь протекает практически бессимптомно, и выздоровление наступает само собой. Однако если врач диагностировал у вас фелиноз и назначил медикаментозное лечение, не стоит им пренебрегать.

После перенесенного заболевания возникает стойкий пожизненный иммунитет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
926
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
409
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 141907
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1569
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 56552
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 6304
Новости
Больше новостей
Залиште відгук