Болезнь кошачьих царапин: чем опасен фелиноз
Увеличенные лимфоузлы, повышенная температура в течение 2 недель, общая слабость, но анализ крови в норме. Причиной плохого самочувствия может быть фелиноз.
К сожалению, иногда домашние любимцы могут стать источником заболевания. Инфекционисты предупреждают, что царапина или укус кошки могут спровоцировать такую болезнь, как фелиноз, которую еще называют лихорадкой от кошачьих царапин.
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Фелиноз – болезнь кошачьих царапин, возбудителем которой является бактерия Bartonella henselae.
Некоторые ученые считают, что эта мелкая грамотрицательная бактерия является частью микрофлоры ротовой полости кошек. Данная бактерия есть также у собак, обезьян, грызунов. Однако заражается человек именно от котов.
Установлено, что переносчиками Bartonella henselae среди котов являются блохи. Именно в сезон цикла развития блох (осенне-летний период) зафиксирована наибольшая активность заболевания фелинозом.
Причины фелиноза
Передача происходит через укус или царапину кошки, точнее котенка до 6 месяцев.
Позже у взрослых особей образуется иммунитет.
Непосредственно между котами данный возбудитель передается через блох, поэтому нужно проводить меры борьбы с этими паразитирующими насекомыми.
Передача от человека к человеку не выявлена, поэтому карантин не нужен.
Передача фелиноза происходит через царапины от котят
Как проявляется фелиноз
Инкубационный период до 14 дней, в некоторых случаях до месяца.
На месте царапин образуются папулы, нередко с гнойным содержимым, что в целом затрудняет диагностику, так как часто на это не обращают внимания, особенно если они образуются на лице или закрытых участках тела.
Но такие образования наблюдаются у 75%.
После попадания бактерии в лимфатические узлы через 1-4 недели происходит регионарная лимфоаденопатия.
Симптомы болезни кошачьих царапин
Частым, но не специфическим симптомом является болезненность и гиперемия над участком лимфатического узла, что в дальнейшем может привести к нагноению.
Лимфоаденопатия сохраняется до 2 месяцев, существуют случаи до 1 года.
Одним из наиболее выраженных симптомов является повышение температуры тела до 39-40 °C с длительным течением, до 2-3 недель.
Другие неспецифические симптомы: вялость, выраженная общая слабость, сонливость, головная боль.
К атипичным формам относят: конъюнктивит, преимущественно односторонний с увеличением заушных лимфоузлов. Это связано с трением глаз после контакта с возбудителем.
Диагностика и лечение фелиноза
Диагностические методы, которые помогают выявить возбудителя фелиноза:
- гистология лимфоузлов
- серологическая диагностика
- кожно-аллергические пробы
В большинстве случаев болезнь протекает практически бессимптомно, и выздоровление наступает само собой. Однако если врач диагностировал у вас фелиноз и назначил медикаментозное лечение, не стоит им пренебрегать.
После перенесенного заболевания возникает стойкий пожизненный иммунитет.
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