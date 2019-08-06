Фибромиалгия – когда постоянно все болит: почему возникает и как лечить

Фибромиалгия – это комплекс расстройств с наличием устойчивого, общего болевого синдрома (мышечно-скелетные боли), депрессии, нарушений сна, усталости, утомляемости, нарушения работоспособности и другим признакам слабости.

Концепцию фибромиалгии разработали еще в середине 70 годов, когда широко стали исследовать феномен так называемой "центральной сенситизации", и была изучена глубже природа боли, рассказала врач-ревматолог Юлия Войнова.

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Почему возникает фибромиалгия

Феномен "центральной сенситизации" связан с тем, что после длительной болевой нагрузки в нейронах (клетках нервной ткани) сохраняется повышенный уровень возбуждения, способный самостоятельно и длительное время поддерживать эти болевые ощущения.

Долгое время вопрос о существовании боли без всякого повреждения или патологии считался нереальным, а таких пациентов называли симулянтами или душевнобольными. Сейчас многие аспекты концепции боли и болевого восприятия изменились. Но, к сожалению, осведомленность врачей в этом вопросе остается все такой же невысокой.

Фибромиалгия преимущественно возникает у женщин

По официальным источникам, истинная распространенность фибромиалгии достигает 4-5%. Но в Украине таких пациентов долгие годы гоняют от терапевтов к неврологам, психотерапевтов, массажистов и обратно.

Симптомы фибромиалгии

Основной симптом фибромиалгии – это диффузная, общая, изнуряющая боль. Пациенты так описывают свое состояние: "У меня болит все", "Я чувствую себя постоянно больным", "Уже с утра я чувствую себя уставшим" и т.д.

Диагностика фибромиалгии

Существуют диагностические критерии Американской коллегии ревматологов (ACR), которые предусматривают наличие 18 болевых точек при фибромиалгии. Нажатие на эти болевые точки и выявление 11 и более ячеек боли свидетельствует о фибромиалгией.

Но фибромиалгия – это не только болевой синдром. Пациентов беспокоит усталость, сонливость днем ​​и бессонница ночью, раздражительность, плаксивость. Больше всего проявлениям подвержены женщины. Депрессивные и тревожные расстройства достигают 80%.

Фибромиалгией болеют примерно 4-5% людей

Впоследствии развиваются и когнитивные нарушения – снижается память, концентрация внимания, ухудшаются мыслительные процессы.

Лечение фибромиалгии

Все методы лечения фибромиалгии условно делят на медикаментозные и немедикаментозные. Исследования показали, что наиболее действенными среди немедикаментозных методов терапии этого недуга оказались два –- это когнитивная поведенческая терапия и физкультура.

После использования этих методов наблюдалась достаточно устойчивая и длительная ремиссия. Среднюю и низкую эффективность в терапии этой болезни в исследованиях показали следующие методы: бальнеолечение, иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, гипнотерапия.

Медикаментозная терапия включает применение антидепрессантов и антиконвульсантов.

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