Фитнес батончики: польза и вред быстрых перекусов

Много людей любят смаковать фитнес-батончикам, потому что это быстро и питательно, их легко съесть "на ходу" – когда совсем нет времени поесть. Но насколько полезно так питаться?

ConsumerLab.com провел независимые лабораторные исследования, в которых участвовали 30 производителей батончиков.

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Мы привыкли кушать батончики тогда, когда надо перекусить, и считаем их здоровой пищей. Заменяем батончиками приемы пищи, или выбираем их, когда хочется чего-то сладкого.

Польза фитнес-батончиков

Фитнес-батончик – это еда, которая предназначена для повышения физической энергии. Обычно, фитнес батончики содержат комбинацию белков – жиров – углеводов, кроме того они обогащены витаминами и минералами.

Поэтому, хорошая новость в том, что фитнес-батончики признании полезными научно. В частности, врачи-диетологи подтверждают, что батончики содержат достаточное количество полезных элементов, которые позволяют сохранить энергетический баланс организма.



Фитнес-батончики досить калорійний продукт

Батончики условно можно разделить на две группы — энергетические и протеиновые.

Энергетические несут энергетическую ценность. Этот вид батончиков предназначен для обеспечения быстрого и эффективного использования поступающей энергии. В основном, в их составе вы найдете сухофрукты, зерновые, орешки.

Вторую группу составляют батончики, которые несут больше питательной ценности, — белковые или, как принято называть, протеиновые. Их можно употреблять не только для повышения энергии, но и для уменьшения жировой массы.

Вред фитнес-батончиков

Некоторые специалисты склоняются к противоположному мнению относительно питательности фитнес-батончиков и отмечают, что у них есть избыток сахара, жиров и углеводов.

Сравнивая количество углеводов и содержание сахара в протеиновый батончике и обычном шоколадном, можно сказать, что они практически идентичны. При этом протеиновые батончики в разы дороже.

В исследовании, которое проводил ConsumerLab.com, из 30 батончиков разных производителей – 18 не соответствовали требованиям уровня ингредиентов на этикетке.



Анализировали 30 выборочных батончиков

Оказалось, что в каждом втором батончике превышен уровень углеводов, который отмечали производители на коробке.

К примеру, один из батончиков позиционировали, как продукт с низким содержанием углеводов, на упаковке было указано, что там всего 2 грамма углеводов.

Но лабораторный анализ показал, что на самом деле он имел около 22 граммов углеводов!

Поэтому, изучение состава батончика не всегда спасет вас от погрешности производителя. Поэтому, единственная правильная рекомендация – потреблять батончики проверенного производителя, или готовить их самому.

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