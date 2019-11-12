В Украине запретили популярный сироп от кашля Флавамед

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии раствора от кашля "Флавамед".

В Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства Флавамед раствор от кашля 15 мл/5 мл по 60 мл или 100 мл во флаконах №1 с мерной ложкой. Этот препарат производит компания "Берлин-Хеми АГ" в Германии (регистрационное удостоверение № UA/3591/01/01).

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Текст распоряжения о запрете Флавамеда в Украине:

Почему запретили?

На Флавамед установили постоянный запрет из-за того, что некоторые серии этого препарата не соответствовали одному из указанных показателей – "Добавки Е".

Этот раствор является муколитическим средством и применяется для терапии при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции. Он активирует секрецию жидкости, облегчает выведение слизи и уменьшает кашель.



В Украине запретили раствор от кашля Флавамед

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