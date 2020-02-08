Фонд Билла Гейтса пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым видом коронавируса из Китая, унесшего жизни 724 человек.
Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс.
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Финансирование поможет усилить меры относительно выявления, изоляции и лечения нового вида коронавируса, защищать группы риска и разрабатывать вакцины и диагностику.
Деньги будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. 20 миллионов – на лечение больных и их изоляцию, а еще 20 миллионов выделены на защиту населения в Африке и Южной Азии.
Что надо знать о коронавирус 2019-nCoV:
- По состоянию на 8 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 724 человека. Общее количество инфицированных – 34 909 человек по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.
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