Фонд Билла Гейтса пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым видом коронавируса из Китая, унесшего жизни 724 человек.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс.

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Финансирование поможет усилить меры относительно выявления, изоляции и лечения нового вида коронавируса, защищать группы риска и разрабатывать вакцины и диагностику.

Деньги будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. 20 миллионов – на лечение больных и их изоляцию, а еще 20 миллионов выделены на защиту населения в Африке и Южной Азии.

Что надо знать о коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 8 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 724 человека. Общее количество инфицированных – 34 909 человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.